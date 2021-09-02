Дмитрий Песков высказал несогласие с позицией США по «СП-2»

Москва, 2 сентября. Газопровод «Северный поток — 2» не может представлять угрозы для стран Европы, возразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты Америки открыто выступают против российского проекта из-за экономической опасности, которую тот якобы представляет для Украины и стран ЕС.

«Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — приводит ТАСС слова Пескова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности США применить санкционное давление против «Северного потока — 2».