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Дмитрий Песков высказал несогласие с позицией США по «СП-2»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:57
Экономика
Дмитрий Песков высказал несогласие с позицией США по «СП-2»
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 2 сентября. Газопровод «Северный поток — 2» не может представлять угрозы для стран Европы, возразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты Америки открыто выступают против российского проекта из-за экономической опасности, которую тот якобы представляет для Украины и стран ЕС.

«Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — приводит ТАСС слова Пескова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности США применить санкционное давление против «Северного потока — 2».

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сша песков газ Северный поток — 2
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