Общество чистых тарелок: зачем Китай начал борьбу с расточительством в еде

Китай продолжает демонстрировать миру образцы организации жизни общества, которые, вне всякого сомнения, ведут к процветанию и благополучию, как бы того ни хотели отдельные персонажи. На днях, к примеру, в Поднебесной законодательно было запрещено школьникам проводить более трех часов в неделю за сетевыми играми, что, безусловно, является хорошим шагом в сторону оздоровления молодежи. И если это событие активно обсуждалось практически во всем мире, то ранее введенный закон о борьбе с пищевым расточительством остался практически незамеченным. Однако, зря.

Новый закон нацелен, как прописано в документе, на обеспечение государственной продовольственной безопасности, экономию ресурсов, охрану окружающей среды. Также он будет способствовать развитию традиционных китайских ценностей и устойчивому социально-экономическому росту.

Под термином «пищевое расточительство» прежде всего понимается неспособность рационального использования продуктов питания, снижение их качества, а также выбрасывание остатков в отходы.

В представлении обывателей Китай всегда являлся образцом сдержанности во всех видах потребления. Выражение «работать за чашку риса» ранее вполне соответствовало действительности, однако все изменилось. Рост благополучия привел к тому, что среди населения стали появляться граждане с избыточной массой тела, что когда-то даже представить себе было невозможно. А люди, получая доходы статистически в среднем выше, чем в России, начали потреблять большее количество пищи, чем необходимо для обеспечения качественного уровня жизни, отмечают наблюдатели.

ТАСС / Ng Han Guan / AP

Тем не менее китайская государственная политика была и остается ориентированной на умеренный расход ресурсов, что во многом, собственно, и определяет экономический рост Поднебесной. Следуя устоявшимся принципам, Компартия Китая подготовила правила борьбы с появившимся расточительством, обязав местные органы власти на основе принятого закона разработать свои нормативные требования, стандарты и механизмы реализации, вплоть до создания специальных комиссий, которые будут принимать решения карательного характера.

Отныне госучреждения должны усилить контроль за экономией продуктов при проведении служебных приемов, конференций и во время обучения персонала. При этом госслужащие обязаны подавать пример борьбы с расточительством и осуществлять прием пищи в соответствии с нормами и правилами. Народные правительства различных ступеней будут предпринимать меры для этих целей: поощрять и продвигать цивилизованное и экономное проведение мероприятий и формировать атмосферу постыдности расточительства, сказано в документе.

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Предприниматели будут обязаны «по собственной инициативе» предупреждать потребителей о вреде расточительства и склонять покупателей к приобретению такого количества пищи, которое соответствовало бы их потребностям, но не больше. Кроме того, в местах общественного питания должны быть пересмотрены объемы и размеры порций в сторону их уменьшения. На лиц, явно переедающих и оставляющих после себя пищевые отходы, законом будет налагаться некий утилизационный сбор.

Также в Поднебесной создается вполне ленинское «общество чистых тарелок», участие в котором предполагает получение каких-то бонусов и привилегий. Кроме того, в каждом трудовом коллективе появятся некие комиссары для ведения пропаганды и повышения сознательности в сфере борьбы с пищевым расточительством. Ответственным лицам будет дано право делать замечания нарушителям закона, предлагая им «изменить свое поведение».

ТАСС / WU HONG / EPA

Вовлечены в это большое дело и средства массовой информации. Отныне в Китае запрещены изготовление, публикация и трансляция программ и аудиовизуальных материалов, пропагандирующих чрезмерное употребление пищи, обжорство или другое пищевое расточительство. За такое нарушение СМИ может быть лишено лицензии на оказание информационных услуг. На секундочку представьте себе такую ситуацию на наших экранах, когда за демонстрацию роскошного стола руководителя какого-то издания лишают должности, а редакцию закрывают.

Если кто-то подумает, что все это отдано исключительно на совесть, то это не так. В законе прописаны конкретные наказания за отказ от его исполнения. За разные виды пищевого расточительства могут налагаться штрафы в размере от 1 до 50 тысяч юаней (от 11 320 до 566 000 рублей по текущему курсу).

Когда мы говорим про построение «общества потребления», то Поднебесную в этом контексте рассматривать нужно отдельно. Ведь на примере принятого там закона о борьбе с расточительством на фоне фантастического роста национальной экономики (что, казалось бы, не должно давать повода к подобной бытовой бережливости), следует понимать, что «западные ценности» и европейское восприятие сущности мироустройства — это совсем не то, что позволяет двигать социально-экономическое развитие общества и государства.