Российские компании снизили производство бензина в августе

Москва, 2 сентября. Россия произвела меньше автомобильного топлива по сравнению с прошлогодним результатом.

Топливные компании суммарно выпустили на 3,1% меньше бензина за август 2021 года. Совокупный объем составил 3,525 миллиона тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Центральное диспетчерское управления (ЦДУ) ТЭК.

Нефтеперерабатывающая промышленность в других аспектах продемонстрировала рост — выпуск дизельного топлива за тот же промежуток времени стал выше на 4,4%, тогда как производство мазута выросло на 19,8%. Наращивание производственных мощностей продолжалось на протяжении всего года.

Сокращение производства не приведет к росту цен на бензин, уверен вице-премьер Александр Новак. Он заявляет, что для этого не существует предпосылок на рынке. По его словам, правительство, напротив, ждет стабилизации потребительских цен в этом сегменте.