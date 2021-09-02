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Российские компании снизили производство бензина в августе
Экономика
Российские компании снизили производство бензина в августе
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 2 сентября. Россия произвела меньше автомобильного топлива по сравнению с прошлогодним результатом.

Топливные компании суммарно выпустили на 3,1% меньше бензина за август 2021 года. Совокупный объем составил 3,525 миллиона тонн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Центральное диспетчерское управления (ЦДУ) ТЭК.

Нефтеперерабатывающая промышленность в других аспектах продемонстрировала рост — выпуск дизельного топлива за тот же промежуток времени стал выше на 4,4%, тогда как производство мазута выросло на 19,8%. Наращивание производственных мощностей продолжалось на протяжении всего года.

Сокращение производства не приведет к росту цен на бензин, уверен вице-премьер Александр Новак. Он заявляет, что для этого не существует предпосылок на рынке. По его словам, правительство, напротив, ждет стабилизации потребительских цен в этом сегменте.

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