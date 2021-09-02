Двукратный чемпион Паралимпиады Жданов понесет знамя ПКР на закрытии Игр в Токио

Токио, 2 сентября. Пловец Роман Жданов понесет знамя команды Паралимпийского комитета России (ПКР) во время церемония закрытия Игр в Японии.

Глава делегации команды ПКР Павел Рожков рассказал журналистам ТАСС, что пловец Роман Жданов будет знаменосцем российской национальной команды на церемонии закрытия Паралимпиады в Токио. Мероприятие пройдет 5 сентября. Рожков напомнил, что Жданов завоевал четыре медали на 16-х летних Паралимпийских играх в Японии. Кроме того, пловец установил два мировых рекорда.

Паралимпиада в Токио началась 24 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсмены из России выступают на турнире под флагом ПКР.