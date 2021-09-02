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Мишустин заявил о подготовке России к переходу на водородную энергетику
Экономика
Мишустин заявил о подготовке России к переходу на водородную энергетику
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин оценил возможный уровень спроса на углеводороды в будущем.

Востребованность сырья будет снижаться, уверен глава кабмина. По его словам, РФ ожидает данную тенденцию в перспективе.

«Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную», — сказал премьер-министр.

Данное заявление было сделано Мишустиным в рамках всероссийского марафона «Новое знание». Он также отметил, что Евросоюз, Япония, КНР и другие государства хотят добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века.

Ранее глава правительства заявлял, что исследовательские институты страны ожидает прекрасное будущее. Власти при этом будут прилагать максимальные усилия для их поддержки.

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мишустин энергетика углеводороды
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