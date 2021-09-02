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«Никогда не говори «никогда»: спустя 24 года найден украденный автомобиль Джеймса Бонда
Общество

Легендарный автомобиль Aston Martin DB5, украденный после съемок фильма «Голдфингер», найден спустя 24 года.

За рулем этой машины сидел сам агент 007 — Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери. Автомобиль был оснащен всеми классическими шпионскими гаджетами, в том числе пулеметами, катапультирующимися креслами, пуленепробиваемыми окнами и многим другим.

После съемок фильма в 1986 году чудо-машину продали за 275 тысяч долларов предпринимателю Энтони Пуглезе III. 19 июня 1977 года автомобиль похитили неизвестные прямо в аэропорту во Флориде. До недавнего времени отследить пропажу не удавалось никому. Но недавно историей заинтересовались ведущие подкаста, посвященного знаменитым автомобилям. Они решили во что бы то ни стало пролить свет на загадочное дело 24-летней давности.  Блогеры инициировали новое расследование и привлекли к нему компанию, которая занимается поиском ценных произведений искусства. Генеральный директор фирмы Кристофер Маринелло решил лично заняться расследованием и признался, что для него это «словно найти Святой Грааль».

В своем интервью The Telegraph Маринелло поделился, что обладает информацией о текущем местонахождении Aston Martin D5B. По словам юриста, знаменитая машина в настоящее время находится в хорошо охраняемой частной коллекции. Кристофер полагает, что новый хозяин автомобиля скорее всего не знал, что приобрел краденое транспортное средство, и теперь сам пожелает вернуть утраченную реликвию.

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