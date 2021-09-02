Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 11:39
11:36
Происшествия
Суд рассмотрит дело о неуплате крупных таможенных платежей жителем Псковской области
11:36
Политика
Москва надеется на участие Японии в следующем экономическом форуме во Владивостоке
11:33
Экономика
В «Газпроме» рассказали, когда стартуют поставки по «Северному потоку — 2»
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 2 сентября
11:32
Происшествия
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей за «спасение» внучки
11:32
Экономика
Экономист: Беглов вкладывает в человеческий капитал
11:31
Армия
Болгары назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией
11:27
Спорт
Пловец Вячеслав Ленский взял паралимпийскую бронзу на дистанции 400 метров
11:25
Весь мир
Общество чистых тарелок: зачем Китай начал борьбу с расточительством в еде
11:22
Общество
Звездный стилист Владислав Лисовец перечислил модные тренды осени
Все новости

Песков указал на внимание Путина к вопросу инфляции

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:48
Экономика
Песков указал на внимание Путина к вопросу инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о внимании президента Российской Федерации Владимира Путина к вопросу инфляции.

Данная тема у главы государства на постоянном контроле. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал в беседе с журналистами.

«Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле», — подчеркивает Песков.

Он добавил, что данный вопрос Владимир Путин обсуждает с руководством кабмина на постоянной основе. Также представитель Кремля обратил внимание на возможность того, что в перспективе инфляция в стране вернется в ранее заданные рамки благодаря мерам Центрального банка и правительства.

К тому же пресс-секретарь отметил, что дружба Вашингтона и Киева против Москвы вызывает сожаление. Также Россия не может приветствовать намерение Украины по вступлению в НАТО.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков указал на внимание Путина к вопросу инфляции
путин песков инфляция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru