Москва, 2 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о внимании президента Российской Федерации Владимира Путина к вопросу инфляции.

Данная тема у главы государства на постоянном контроле. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал в беседе с журналистами.

«Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле», — подчеркивает Песков.

Он добавил, что данный вопрос Владимир Путин обсуждает с руководством кабмина на постоянной основе. Также представитель Кремля обратил внимание на возможность того, что в перспективе инфляция в стране вернется в ранее заданные рамки благодаря мерам Центрального банка и правительства.

К тому же пресс-секретарь отметил, что дружба Вашингтона и Киева против Москвы вызывает сожаление. Также Россия не может приветствовать намерение Украины по вступлению в НАТО.