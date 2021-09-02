Украинские вандалы «потревожили» жертв Холокоста

Ровно, 2 сентября. Вандалы раскопали место массового захоронения жертв Холокоста вблизи города Ровно.

Акт вандализма был осуществлен в урочище Сосенки —злоумышленники выкопали яму глубиной в полтора метра. Виднелись останки людей, павших жертвами Холокоста. Там было погребено около 17,5 тысяч человек. Также сообщается, что незаконные раскопки велись в Сосенках и раньше.

Согласно данным представителей Объединенной еврейской общины Украины, возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы, штраф или арест сроком до полугода.

Жители курганского села жалуются на банду вандалов, которые устроили погромы на нескольких участках в СНТ «Заря», сообщало информационное агентство URA.RU.