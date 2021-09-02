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Украинские вандалы «потревожили» жертв Холокоста

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:39
Происшествия
Украинские вандалы «потревожили» жертв Холокоста
pixabay.com  /  Rudy and Peter Skitterians

Ровно, 2 сентября. Вандалы раскопали место массового захоронения жертв Холокоста вблизи города Ровно.

Акт вандализма был осуществлен в урочище Сосенки —злоумышленники выкопали яму глубиной в полтора метра. Виднелись останки людей, павших жертвами Холокоста. Там было погребено около 17,5 тысяч человек. Также сообщается, что незаконные раскопки велись в Сосенках и раньше.

Согласно данным представителей Объединенной еврейской общины Украины, возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы, штраф или арест сроком до полугода.

Жители курганского села жалуются на банду вандалов, которые устроили погромы на нескольких участках в СНТ «Заря», сообщало информационное агентство URA.RU.

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