«Нахаленок на паперти»: Онищенко о газовом шантаже Зеленского на встрече с Байденом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с американским лидером Джо Байденом. Особое возмущение у Онищенко вызвал «пацанский» тон заявлений Зеленского и разговоры о транзите газа и «энергетической безопасности Европы» без упоминания России.

Зеленский по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у них состоялся «нормальный мужской разговор». В ходе встречи президенты обсудили гарантии энергетической безопасности Украины.

«Я услышал, по крайней мере, желание, что, если будут нарушаться украинские права и будет нарушаться энергетическая безопасность, США будут готовы к введению санкционной политики», — заявил Зеленский.

Трансляцию встречи американского и украинского президентов вел в прямом эфире телеканал «Украина 24».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Комментируя заявления Зеленского, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не скупился на эмоции.

«Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло, — охарактеризовал собеседник ФАН заявления президента Украины. — Зеленский пытается диктовать, как проводить переговоры о транзите через Украину российского газа, предлагая, как говорится, сообразить на троих — он, США и Германия. Да, конечно, для него — это 2 млрд долларов в бюджете ежегодно, фактически просто так. При этом никто не дает гарантии, что во время транзита по территории Украины никто не будет воровать газ. Никто не дает гарантии, что со стороны Киева не будет газового шантажа, как мы помним по прошлым годам. Гарантий никаких, но Зеленский, тем не менее, все хочет решать «на троих». И этот по сути газовый шантаж помпезно называется «энергетической безопасностью Европы!»

Если даже планам Зеленского суждено было бы сбыться, то это в первую очередь ударит по Германии и другим европейским потребителям российского газа, отмечает Онищенко.

«Как сказал [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], «Северный поток — 2» — это для нас коммерческий проект. Мы можем как угодно транспортировать наш газ. Но тогда для Германии как для главного потребителя нашего газа это будет на треть дороже. То есть Зеленский решил, что Германия и другие европейские страны готовы за это платить? Что-то у меня есть на этот счет сомнения», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Особенно парламентария возмущает тон, с которым президент Украины делает свои заявления.

«Это не просьбы, не предложения о договоренностях, а именно требования. Поражает язык, который использует Зеленский, эдакий пацанский — мы, дескать, поговорили с Байденом как два мужика. «Мужики» — это, конечно, хорошо, но насколько с этим согласен господин Байден? Как ему такое? Зеленский говорит, что на этих переговорах кто-то там кого-то «чувствовал душой» — тоже сомнительное выражение. Это не дипломатический язык, а разговор пацана, который пришел со «стрелки» и с куражом, взахлеб хвастается, как его слушали «большие мальчишки», — говорит Онищенко.

Депутат Госдумы назвал данные по американской помощи, которую везет из Вашингтона Зеленский, — это более 465 млн долларов.

«Меня особенно впечатлила графа, выделенная в этой помощи на децентрализацию Украины. Конечно, децентрализация — вещь хорошая, но Украина уже «додецентрализовалась» так, что и Венгрия, и Польша, и Румыния предъявляют претензии на украинские территории и готовы дать свои паспорта живущим в этой стране венграм, полякам и румынам», — напоминает собеседник ФАН.

Что же касается того, что Зеленский вообще не упоминает Россию, деля российский газ, — Онищенко советует президенту Украины быть с этой темой поосторожнее. России есть, чем законно и очень убедительно ответить на любые газовые «договоренности» Зеленского с Байденом, считает депутат Госдумы.

«Хочу напомнить этому господину [Зеленскому], что большая часть газопровода, поставляющего газ в Европу, проходит по территории Российской Федерации. У киевских властей есть опыт перекрытия Северо-Крымского канала, доставлявшего днепровскую воду в Крым. Отлично. Можно воспользоваться этим опытом и, например, поставить на ремонт ветку газопровода, идущую из России на Украину. Эта ветка достаточно старая, она построена еще в советское время и, возможно, уже нуждается в ремонте и реконструкции. Тем более, что у нас есть новая ветка, идущая через Усть-Лугу и нацеленная на Германию… Поэтому все эти нагловатые заявления Зеленского о неких «договоренностях» с Байденом без упоминания России мне кажутся очень неосторожными», — подчеркнул депутат Госдумы.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Так что советую этому господину, так беспокоящемуся об энергетической безопасности Европы, проявлять больше осторожности, — предупредил Геннадий Онищенко. — Думаю, все эти заявления вряд ли вызовут энтузиазм у европейских стран. Да и вообще довольно странная постановка вопроса: о Европе пекутся американец Байден и господин Зеленский. При том, что Украина далеко еще не член Евросоюза и вряд ли им станет в ближайшее время».

Переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом проходили 1 сентября в Белом доме более двух часов. По итогам переговоров решено, что США выделят Украине 463 млн долларов «на поддержку демократии, прав человека и децентрализацию», около 60 млн долларов — на помощь в обеспечении безопасности, около 13 млн долларов — на борьбу с коронавирусом, 45 млн долларов — на гуманитарную помощь в связи с конфликтом в Донбассе. Также сообщается, что Зеленский и Байден обсудили тему «Северного потока — 2», назвав российский газопровод «угрозой энергетической безопасности Европы».