Зимний этап туристического кешбэка планируется запустить в России

Москва, 2 сентября. Ростуризм в текущем году планирует запустить зимний этап туристического кешбэка. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка с 15 января 2022 года до конца апреля, рассказала Догузова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Новогодние праздники и лето не будут включены программу, предупредила глава Ростуризма.

«Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря», — отметила Догузова.

Этим летом Правительство РФ расширило программу детского туристического кешбэка. Власти выделили 4,5 млрд рублей на выплаты гражданам. Родители могли подавать заявки на возмещение до 50% от стоимости путевки в лагерь. Всего программой туристического кешбэка воспользовались более двух миллионов россиян, пишет «Ридус».