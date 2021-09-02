Al Jazeera: талибы готовят военную операцию в афганском Панджшере

Кабул, 2 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) приняли решение начать военную операцию в провинции Панджшер. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

В публикации со ссылкой на источники в радикальном движении указывается, что талибы решили начать наступление после провала переговоров с представителями сопротивления, в частности Ахмадом Масудом.

Стоит отметить, что Панджшер является единственной провинцией Афганистана, которая не находится под контролем «Талибана».

Ранее сообщалось, что радикалы отключили в этом регионе интернет. Предположительно, это было сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, исполняющий обязанности президента республики, не смог публиковать сообщения в своем Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.