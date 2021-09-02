Песков: дружба США и Украины против России вызывает сожаление

Москва, 2 сентября. Россия не проявляет симпатии к тому, что США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером Джо Байденом. Песков заметил, что на переговорах Зеленского и Байдена поднималась российская тематика.

«Речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление», — сказал Дмитрий Песков.

Также Москва не может приветствовать устремления Украины по вступлению в НАТО, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Кремль отрицательно относится к расширению НАТО. Приближение военной инфраструктуры Альянса к границам РФ «совсем не нравится» России.