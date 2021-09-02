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Президент России получает ежедневные доклады о ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:38
Политика
Президент России получает ежедневные доклады о ситуации в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 сентября. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину ежедневно поступает информация о развитии ситуации в Афганистане.

Глава государства получает доклады об обстановке в исламской республике. Это происходит чаще одного раза в день, уточнили в Кремле. Песков добавил, что в настоящее время российским дипломатам в Афганистане не угрожает опасность. Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) дали такие гарантии, объяснили в Кремле.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин и лидер США Джо Байден не запланировали переговоры по событиям в Кабуле. Сейчас о контактах сторон нет конкретной информации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Президент России получает ежедневные доклады о ситуации в Афганистане
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