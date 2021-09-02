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Путин может стать участником саммита G20 по Афганистану

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:36
Политика
Путин может стать участником саммита G20 по Афганистану
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может поучаствовать в саммите G20 по Афганистану, если его организация будет согласована.

Италия проговаривает с другими странами возможность организации саммита G20 по ситуации в Афганистане. Если мероприятие согласуют, Владимир Путин может стать его участником.

«Перед тем, как это (саммит G20. — Прим. ред.) организовать, нужно понять позиции всех остальных стран. <...> Посмотрим, если до октября будет потребность для экстраординарного саммита, виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие», — пояснил Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, возможное проведение саммита G20 уже обсуждалось в Риме, куда по рабочим вопросами приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дмитрий Песков также отреагировал на слухи о переговорах Владимира Путина и бежавшего афганского президента Ашрафа Гани. По его словам, информация не соответствует действительности.

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путин g20 афганистан песков саммит
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