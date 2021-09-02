Песков заявил о нежелании США призвать Киев к соблюдению мирных соглашений

Владивосток, 2 сентября. Кремль не увидел пожеланий со стороны США к Украине по выполнению Минских соглашений по Донбассу, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в церемонии открытия Восточного экономического форума. После выступления пресс-секретарь президента ответил на вопросы журналистов и был вынужден дать официальный комментарий по поводу очередной «военной помощи», предоставленной США украинским властям.

«Мы не увидели и не услышали каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину Зеленскому, в плане выполнения Минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях», — напомнил представитель Кремля.

Песков отметил, что США должны понимать, что предоставление Киеву 60 миллионов долларов на оснащение армии может иметь непредсказуемые последствия.