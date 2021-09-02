Водитель КамАЗа протаранил дом в Кемеровской области

Кемерово, 2 сентября. КамАЗ врезался в стену жилого дома на улице Ударная в пгт Промышленная. Водитель получил серьезные травмы, сообщает источник ФАН.

По предварительной версии, у грузового автомобиля отказали тормоза. После происшествия мужчину сразу же госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Среди жильцов дома пострадавших нет.

Ранее ДТП с участием Chevrolet Lanos и грузового автомобиля произошло на Шарлыкском шоссе в Оренбургской области. Установлено, что водитель иномарки уснул за рулем и столкнулся с грузовиком, сообщало издание RIA56.