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Ростуризм объявил о запуске кешбэка на зимний период
Экономика
Ростуризм объявил о запуске кешбэка на зимний период
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Владивосток, 2 сентября. Федеральное агентство по туризму объявило, что гражданам России будет доступен кешбэк в зимний период.

До конца текущего года ведомство намерено запустить окно продаж по кешбэку. Туры будут доступны для покупки россиянам на период с 15 января по 30 апреля.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Данное заявление было сделано в кулуарах ВЭФ-2021. По словам главы агентства, по состоянию на 31 августа из 6,7 миллиарда рублей, которые были выделены на программу кешбэка, осталось 400 миллионов. Эту сумму планируют исчерпать до середины сентября. Ранее пресс-служба Ростуризма сообщала, что продажи туров с кешбэком по России продлили на две недели.

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