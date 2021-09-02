Суд заочно арестовал фигурантов дела о похищении трех жителей Абакана

Абакан, 2 сентября. СК РФ завершил расследование дела о похищении и убийстве трех жителей Хакасии. Суд заочно избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемые наняли двоих жителей Хакасии в качестве водителей для перевозки незаконно добытого золота из Магаданской области в Читу. Драгоценный металл был спрятан в тайниках грузовика. По прибытии автомобиля в Читу была обнаружена недостача золота.

Для получения информации о его нахождении семь преступников похитили нанятых водителей. Они пытали их на протяжении нескольких дней, применяли оружие и предметы, используемые в качестве него. Когда злоумышленники узнали, что к пропаже золота может быть причастен один из знакомых водителей, они похитили его. После этого обвиняемые привезли всех троих потерпевших в Якутию, где убили того, кого считали вором золота, после чего скрылись с места преступления.

Всего было проведено около 30 различных экспертиз. В ходе расследования были выявлены пять подозреваемых — все они объявлены в розыск. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В округе Пушкинский закончили расследование дела в отношении 22-летней вожатой детского лагеря. Девушку обвиняют в убийстве коллеги, сообщало информационное агентство РИАМО.