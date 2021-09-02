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Песков: Путин не планирует переговоров с Байденом по Афганистану

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:22
Политика
Песков: Путин не планирует переговоров с Байденом по Афганистану
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 2 сентября. Россия и США обмениваются мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, планируются ли контакты президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября.

«Не планируется каких-то контактов», — ответил Дмитрий Песков.

Также пока не планируются переговоры Путина и Байдена по Афганистану, однако российская и американские стороны обмениваются мнениями по обстановке в республике, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Москве не нравится приближение НАТО к российским границам. Кремль отрицательно относится к расширению Альянса.

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