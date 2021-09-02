Число людей, переехавших жить в Алтайский край, увеличилось в два раза

Барнаул, 2 сентября. В этом году Алтайский край как новое место для проживания чаще всего интересовал наших соотечественников из Германии, Украины и Латвии.

Число соотечественников, которые переехали жить в Алтайский край, выросло вдвое — до 1,2 тысячи. Интерес к Алтаю вырос у тех, кто проживает в Германии, Латвии и на Украине. Прибывают также граждане Киргизии, Армении, Узбекистана и Таджикистана. Об этом изданию «Алтайская правда» рассказали в пресс-службе управления по труду и занятости населения Алтайского края.

Всего с начала года в Алтайский край переехали жить 1243 человека. Для сравнения — в прошлом году на постоянное место жительства перебрались 604 человека.

Такое повышение интереса к краю связывают с большой информационной работой, которая была проведена в этом направлении. Например, проводились презентации в Германии. Результат — в этом году оттуда поступило уже около 30 заявлений на смену места жительства.

ИА «Политика Сегодня». / Богдан

Сказалось и некоторое снижение ковидных ограничений. Ведь раньше те, кто получал свидетельства о переселении, физически не могли покинуть страну пребывания. Как только режим чуть ослабили, у людей появилась возможность переехать.

Сыграла свою роль и программа поддержки «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». На ее реализацию в этом году выделено 6 млн рублей. Переезжающие на Алтай могут получить компенсацию затрат на аренду жилья. Выплаты получают многодетные семьи и семьи с детьми до 1,5 года.

Рост интереса к переселению в регион связан и с экологией Алтая, доступностью образования и возможностью получения поддержки на развитие предпринимательства.

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