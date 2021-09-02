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02 сентября 11:37
11:36
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«Этот день в истории». Что произошло 2 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Цикл передач «Этот день в истории» напоминает об исторических событиях, которые происходили в России и мире в эту дату.

Ровно 76 лет назад закончилась Вторая мировая война. 2 сентября был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Сегодня отмечают День российской гвардии. Впервые она была создана при Петре I в 1700 году из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков. Однако праздник учредили указом президента России Владимира Путина лишь в 2000 году.

Чем еще интересно 2 сентября, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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