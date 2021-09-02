Жители Омска перевернули маршрутку ради спасения пострадавших в ДТП

Омск, 2 сентября. В Омске очевидцы столкновения кроссовера и маршрутного такси перевернули микроавтобус, чтобы помочь находящимся внутри пассажирам.

Напомним, что ДТП произошло сегодня в Омске на улице Масленникова. Mitsubishi Outlander влетел в стоящий на перекрёстке микроавтобус, проигнорировав красный сигнал светофора. После столкновения «ГАЗель» перевернулась на бок и пролетела еще несколько метров. В момент аварии внутри маршрутного такси находились 12 пассажиров. Очевидцы помогли пострадавшим выбраться, а затем перевернули маршрутку.

Ранее ФАН сообщал, что в столкновении кроссовера и микроавтобуса пострадали восемь человек. Трое пассажиров маршрутки были госпитализированы. Еще пятерым пострадавшим медики оказали медицинскую помощь прямо на месте ДТП. После они были отпущены на амбулаторное лечение.

Годовалая девочка пострадала в результате наезда машины Honda в поселении Московский. Малышка выпала из коляски и получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщало информационное агентство РИАМО.