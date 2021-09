Мощные ливни затопили улицы и метро Нью-Йорка, объявлен режим ЧП

Нью-Йорк, 2 сентября. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение в связи с проливными дождями, которые привели к затоплению улиц и объектов инфраструктуры.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

«Сегодня мы переживаем историческое погодное событие с рекордным дождем по всему городу, жестокими наводнениями и опасными условиями на дорогах», — написал де Блазио в Twitter.

Он рекомендовал гражданам отказаться от поездок и по возможности оставаться дома.

«Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и экстренной помощи выполнить свою работу. Если вы думаете о том, чтобы выйти на улицу, не делайте этого. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Оставайтесь дома», — обратился мэр к жителям Нью-Йорка.

Сообщается, что обильные осадки, которые в город принес тропический шторм «Ида», привели к приостановке работы всех линий городского метрополитена из-за затопления станций подземки. Спасатели были вынуждены эвакуировать пассажиров с затопленных станций.

New York's infrastructure is completely unprepared for climate change pic.twitter.com/EZybrGdzDa — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

JUST IN ???? All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

A subway station in New York City has become a waterfall pic.twitter.com/XiWk1AMsyh — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 2, 2021

Городские улицы превратились в каналы. В некоторых местах уровень воды доходил до крыш стоящих на улице автомобилей.

Flooding in New York and tornadoes in NJ might be a subtle reminder that we have a gigantic crisis to address that somehow manages to stay hidden behind political distractions and personal denials.



Can we prioritize the climate crisis now?

pic.twitter.com/XIPBvMmyR7 — Angel (@Angelux1111) September 2, 2021

This is Staten Island, New York City pic.twitter.com/3w20jZ5Jib — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

Для многих жителей призыв мэра оставаться дома выглядел не очень актуальным: квартиры, расположенные на первых этажах зданий, залило водой.

????#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City



????#Manhattan I #NYC



Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 2, 2021

NYC Floods ???? Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn



pic.twitter.com/yxnhT9trAS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

Flash Floods ???? Even bathrooms are affected in Brooklyn, New York City pic.twitter.com/gGTTEZ0cW7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

Некоторые ньюйоркцы не унывают даже в такой ситуации.

New York is under water but this guy’s living his best life @BS_NewYork pic.twitter.com/xE3KAvt0Dd — Barstool Sports (@barstoolsports) September 2, 2021

По словам городских властей, более 5 тыс. абонентов остались без электричества. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий стихии.

Многие горожане критикуют власти за неготовность города противостоять стихии, и полную неприспособленность городской инфраструктуры противостоять стихии, несмотря на те приготовления, которые были сделаны перед надвигающейся непогодой.

Очевидно, городские власти не сделали выводов после предыдущего затопления города, которое вызвал тропический шторм «Эльза» и коммунальные службы вновь оказались не готовы к визиту стихии.