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Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:56
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым
Global Look Press  /  Igor Gnevashev / Anatoly Lomokhov

Москва, 2 сентября. Актриса Александра Самохина в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым прокомментировала отношения своей матери Анны Самохиной с шоуменом Дмитрием Нагиевым.

По словам гостьи студии, история с Нагиевым у нее вызывает недоумение. Она призналась, что никогда не слышала о романе с Нагиевым, хотя у них с матерью были достаточно близкие отношения.

«Возможно, у них была симпатия. Но, как я думаю, дальше этого никуда у них не пошло», — добавила Александра Самохина.

Дмитрий Нагиев — человек экспрессивный, интересный, он магнит для женщин. Дочь Самохиной предположила, что актриса могла заинтересоваться шоуменом из-за его яркой харизмы.

Таблоиды писали о тайном романе Анны Самохиной и телеведущего в начале девяностых. На тот момент оба были несвободны и не хотели уходить из семьи. Артисты записали два музыкальных альбома, с которыми активно гастролировали по стране.

В последний раз коллеги виделись в 2009 году, тогда Самохина приехала на съемки к Нагиеву. Она ничего не сказала ему о своей тяжелой болезни — раке желудка, а вскоре актрисы не стало. На момент смерти звезде кино было всего 47 лет, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее радиоведущая Алла Довлатова рассказала о романе с Дмитрием Нагиевым. У нее были искренние чувства к шоумену, но тот скрыл от нее, что женат на журналистке Алисе Шер. Обиженная Довлатова сразу порвала отношения с Нагиевым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым
нагиев отношения самохина
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