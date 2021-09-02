Бывший парень Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову

Москва, 2 сентября. Бывший участник скандального реалити «Дом-2» Михаил Терехин оскорбил телеведущую Ольгу Орлову, резко высказавшуюся о любителях покупать подделки известных брендов.

Певица считает дурным тоном покупку фейковых вещей. Она убеждена, что если нет денег на люкс, то не стоит опускаться до такого, чтобы приобретать подделки.

Многие подписчики Орловой были не согласны с ее позицией. Не поддержал артистку и Терехин. Бывший бойфренд телеведущей Ксении Бородиной упрекнул экс-солистку «Блестящих», что звезда — любитель фотошопа.

«Она такая же подделка со своим фотошопом. И это намного больший обман, чем фейковые вещи. Есть люди молодые и красивые от природы, но, допустим, у них нет денег на оригинал. При этом ими восхищаются и с подделками. А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны», — приводит «СтарХит» слова Терехина.

Резкое высказывание в адрес подруги Бородиной вызвало возмущение у пользователей Сети. Экс-звезду «Дома-2» упрекнули, что он пытается заработать популярность на имени Орловой.

Бывшая солистка группы «Блестящие» активно ведет свою страницу в Instagram, делясь фотографии с отдыха и работы. При этом личную жизнь звезда держит в секрете. В начале августа она намекнула, что пережила выкидыш.