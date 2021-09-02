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Суд прекратил дела против двух бизнесменов о взятке экс-главе минздрава Алтая
Происшествия
Суд прекратил дела против двух бизнесменов о взятке экс-главе минздрава Алтая
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Горно-Алтайск, 2 сентября. Суд Горно-Алтайска закрыл уголовные дела глав компаний-поставщиков медоборудования Владимира Рогова и Ирины Азаровой. Их обвиняли в даче взяток министру здравоохранения республики.

По данным следствия, в марте текущего года был задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков. Их подозревают в получении откатов от поставщиков за заключение контрактов. Речь о закупках медизделий для учреждений здравоохранения республики,в том числе оборудования для борьбы с коронавирусом.

Также под следствие попали два барнаульских предпринимателя. Однако на стадии предварительных слушаний уголовные дела было решено прекратить «в связи с деятельным раскаянием» по примечанию к ст. 291 УК.

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