В четверг, 2 сентября, с 12:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг социолога Максима Шугалея, в ходе которого ученый рассказывает, что же на самом деле случилось в Афганистане и какая там сейчас обстановка.

Блок НАТО позорно бежал из Афганистана, оставляя за собой служебных собак, груды мусора и жертвы среди мирного населения.

Как же так получилось, что американский лидер сделал промашку, за которую его теперь критикуют даже в Европе?

Достанутся ли талибам (представители движения «Талибан»1 — организация признана террористической и запрещена в РФ) образцы новейшего вооружения, которое в спешке бросили американцы?

Можно ли иметь дело с талибами в принципе?

Как много американских граждан осталось в Афганистане?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга отвечает знаменитый социолог Максим Шугалей, вернувшийся из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.