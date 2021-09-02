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Эфир: Что сейчас происходит в Афганистане, рассказывает социолог Максим Шугалей

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:41
Общество
Эфир: Что сейчас происходит в Афганистане, рассказывает социолог Максим Шугалей
Федеральное агентство новостей  / 

В четверг, 2 сентября, с 12:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг социолога Максима Шугалея, в ходе которого ученый рассказывает, что же на самом деле случилось в Афганистане и какая там сейчас обстановка.

Блок НАТО позорно бежал из Афганистана, оставляя за собой служебных собак, груды мусора и жертвы среди мирного населения.

Как же так получилось, что американский лидер сделал промашку, за которую его теперь критикуют даже в Европе?

Достанутся ли талибам (представители движения «Талибан»1 — организация признана террористической и запрещена в РФ) образцы новейшего вооружения, которое в спешке бросили американцы?

Можно ли иметь дело с талибами в принципе?

Как много американских граждан осталось в Афганистане?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга отвечает знаменитый социолог Максим Шугалей, вернувшийся из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан шугалей медиагруппа патриот максим шугалей
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