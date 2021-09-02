Чартерные поезда для трудовых мигрантов запустят в России

Москва, 2 сентября. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации намерено запустить чартерные поезда для трудовых мигрантов.

Данную инициативу ведомство хочет реализовать до конца текущего года, уточняет ТАСС. Механизм ввоза иностранных рабочих на отечественные стройки министерство обсудит с Республикой Узбекистан.

«У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане», — сообщил замглавы минстроя Никита Стасишин.

Эти позволит безопасно ввезти трудовых мигрантов на поездах через территорию Казахстана. Пилотный ввоз рабочих хотят отработать до конца 2021 года. Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе Восточного экономического форума.

Представители киргизской, узбекской и украинской диаспор в России ранее объяснили Федеральному агентству новостей, что мешает мигрантам легализоваться в стране. Речь идет в том числе о низкой правовой грамотности и коронавирусных ограничениях.