Производство «Спутника V» обсуждают в США

Вашингтон, 2 сентября. Американские компании обсуждают возможность производства вакцины «Спутник V» для дальнейшего экспорта в третьи страны, заявил глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

Российская разработка получает все больше признания по всему миру. США все еще не признали «Спутник V» на территории своей страны, однако уже задумались о возможном производстве препарата.

«Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», — рассказал Родзянко в рамках восточного экономического форума.

Минздравы 70 стран по всему миру разрешили использование «Спутника V» для своих граждан. Суммарное население всех жителей этих государств составляет более 50% от всего населения Земли.