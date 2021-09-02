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Зеленский приехал в Калифорнию после переговоров с Байденом

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:52
Политика
Зеленский приехал в Калифорнию после переговоров с Байденом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Сан-Франциско, 2 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. Об этом говорится в сообщении на странице офиса главы государства в Telegram.

Зеленский 1 сентября встретился с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. После переговоров президент Украины направился в Сан-Франциско. По словам представителей офиса Зеленского, в честь его приезда здание городской мэрии подсветили цветами украинского флага.

Владимир Зеленский ранее рассказал, как прошли переговоры Украина — Соединенные Штаты на высшем уровне. По его мнению, атмосфера беседы двух лидеров была «не всегда солнечной».

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Все новости / Политика / Зеленский приехал в Калифорнию после переговоров с Байденом
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