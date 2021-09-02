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Главы «Аэрофлота» и Почты России подписали меморандум о расширении сотрудничества

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:43
Общество
Главы «Аэрофлота» и Почты России подписали меморандум о расширении сотрудничества
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 2 сентября. Перевозчик «Аэрофлот» и Почта России расширяют сотрудничество. Соответствующий меморандум подписали главы компаний Михаил Полубояринов и Максим Акимов.

Почта России и «Аэрофлот» намерены сократить сроки доставки, при этом увеличить объемы перевозок почтовых отправлений, особенно в сегменте интернет-заказов. Для этого будут расширены места международного почтового обмена (ММПО) в аэропортах России, модернизированы производственные площади, запущены совместные транзитные операции и введены новые технологии для ускорения обработки международной почты.

«Почта России — наш многолетний и надежный партнер. Эпидемия коронавируса показала, что наше сотрудничество имеет огромный потенциал. «Аэрофлот» успешно справился со стратегической задачей: максимально сохранить объем перевозок почтовых отправлений в условиях пандемии. Сегодня наше сотрудничество с Почтой России переходит на новый этап», — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

«Аэрофлот» и Почта России увеличат географию авиаперевозок. Самолеты компании смогут доставлять почту в пункты, в которые «Аэрофлот» не выполняет собственные рейсы. Подписанный на Восточном экономическом форуме меморандум позволит повысить качество услуг для клиентов, считает гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.

Министерство труда РФ ранее выступило с предложением наделить Почту России новыми социальными функциями. Например, в отделениях могут начать принимать заявки от населения на оказание соцпомощи.

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сотрудничество аэрофлот почта россии
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