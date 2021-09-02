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Экс-полузащитник ЦСКА Влашич похвалил сборную России после матча с Хорватией
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич похвалил сборную России после матча с Хорватией
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Москва, 2 сентября. Хорватский полузащитник Никола Влашич, перешедший из ЦСКА в английский «Вест Хэм Юнайтед», высоко оценил игру сборной России в матче квалификации ЧМ-2022.

Сборные России и Хорватии накануне завершили вничью игру четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча в «Лужниках» закончилась со счетом 0:0. После матча полузащитник хорватской национальной команды Никола Влашич в интервью пресс-службе УЕФА похвалил игру хозяев.

«Сегодня, полагаю, нужно было играть лучше и побеждать. Эта обновленная сборная России смотрелась живо и вполне нормально — играть против нее было непросто», — заявил 23-летний игрок.

После четырех туров сборная Хорватии, в активе которой семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы H, пишет RT. Российская национальная команда с таким же количеством баллов располагается на второй строчке, уступая по дополнительным показателям.

Ранее игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо досрочно покинули свою национальную сборную из-за контрактных обязательств. Об этом проинформировала пресс-служба бразильской федерации футбола (CBF).

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россия хорватия чм-2022 квалификация влашич
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