Экс-полузащитник ЦСКА Влашич похвалил сборную России после матча с Хорватией

Москва, 2 сентября. Хорватский полузащитник Никола Влашич, перешедший из ЦСКА в английский «Вест Хэм Юнайтед», высоко оценил игру сборной России в матче квалификации ЧМ-2022.

Сборные России и Хорватии накануне завершили вничью игру четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча в «Лужниках» закончилась со счетом 0:0. После матча полузащитник хорватской национальной команды Никола Влашич в интервью пресс-службе УЕФА похвалил игру хозяев.

«Сегодня, полагаю, нужно было играть лучше и побеждать. Эта обновленная сборная России смотрелась живо и вполне нормально — играть против нее было непросто», — заявил 23-летний игрок.

После четырех туров сборная Хорватии, в активе которой семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы H, пишет RT. Российская национальная команда с таким же количеством баллов располагается на второй строчке, уступая по дополнительным показателям.

Ранее игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо досрочно покинули свою национальную сборную из-за контрактных обязательств. Об этом проинформировала пресс-служба бразильской федерации футбола (CBF).