Российский социолог Максим Шугалей вернулся из Афганистана, куда прилетел перед выводом последних американских солдат, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в стране и изучить настроения простых людей.

За время командировки он успел встретиться с официальным представителем движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Забихуллой Муджахидом, а также пообщаться с афганцами. О том, что жителей страны больше всего волнует коррупция, Максим писал в своем Telegram-канале. По словам ученого, ему удалось собрать много материала, который еще предстоит проанализировать.

«Сегодня провел более 10 интервью с представителями движения «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение). Собрал большой материал, его еще предстоит проанализировать. Отдельное спасибо генеральному директору радио и телевидения Исламского Эмирата Афганистана Мавлави Ахмадулле Мутаки, который помог организовать и провести эту встречу. По его словам, американцы, уходя, практически полностью разгромили телевизионное оборудование и связь. Необходимо все восстановить и запустить снова, для этого потребуется помощь специалистов. Работы очень много», — написал глава ФЗНЦ в своем официальном канале.

Федеральное агентство новостей /

Исследования в разгаре

Ученый активно работает — это не первая поездка в кризисный регион. Максим Шугалей ранее посетил несколько африканских стран. Однако Афганистан, пожалуй, самая опасная поездка после Ливии, где социолог провел полтора года в тюрьме. Ситуация в занятой талибами стране нестабильна. Когда социолог находился в Кабуле, произошло несколько терактов. Несмотря на это, ученый не побоялся исследовать ситуацию после исхода американцев по горячим следам. И это — после долго плена у террористов в Ливии.

Североафриканская часть истории Шугалея хорошо известна россиянам, следившим за приключениями социолога не только по новостям, но и на киноэкранах. Два приключенческих фильма завоевали зрительскую любовь жизненной историей, происходящей прямо сейчас.

Находившегося в тюрьме террористов ученого поддерживали не только коллеги из ФЗНЦ и другие исследователи, но и простые россияне, далекие от исследований и политики североафриканских государств. Максим Шугалей не оговорил себя, и не предал Родину, а Россия помогла ему: политики и простые граждане стояли в пикетах, несли письма в посольство Ливии в поддержку Максима, который стал настоящим народным героем. Немалую роль в освобождении пленника сыграли именно фильмы, которые благодаря переводу на арабский посмотрели даже его тюремщики.

кадр из фильма «Шугалей-3» /

Третий на подходе

Двумя кинокартинами история не закончилась. Как и прототип, Шугалей из фильма в исполнении Кирилла Полухина не смог спокойно сидеть после возвращения из триполийских застенков и вернулся в Ливию в компании Самера Суэйфана (Олег Абалян). Об этом расскажет фильм «Шугалей-3: Возвращение». Ученому предстоит встреча с информатором из банка, которого впоследствии похитят, а Максим займется его спасением.

Фильм, судя по трейлеру, будет отличаться от предыдущих большим масштабом. Если первые две картины были камерными, а локации съемок ограничивались тюрьмой и несколькими помещениями, то третья часть явно порадует масштабными погонями и перестрелками.

Вместе со стрельбой и спецэффектами в картине появятся и герои другой экшен-картины, фильма «Турист». Евгений Терских и Владимир Петров снова вернутся к роли решительных русских парней, того самого «добра с кулаками», а вернее — с Калашниковым. Это не единственное интересное решение режиссера и сценариста. Помимо самой истории Шугалея связь с реальностью подчеркнет присутствие в фильме военкора ВГТРК Евгения Поддубного в роли самого себя. Увидеть картину зрители смогут 2 сентября в 23:50 на канале НТВ.

1 Организация запрещена на территории РФ.