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Количество зарегистрированных безработных в России сократилось до 1 млн человек
Экономика
Количество зарегистрированных безработных в России сократилось до 1 млн человек
vologda-portal.ru

Владивосток, 2 сентября. Уровень безработицы в России вернулся к допандемийным показателям. Об этом свидетельствует информация, предоставленная Росстатом.

Глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума заявил, что безработица в стране достигла 4,5%. Прошлогодние показатели были выше на 0,1-0,2%. Сейчас количество зарегистрированных в центрах занятости россиян составляет 1 млн человек против 3,7 млн на пике пандемии, пишет «ФедералПресс».

Более половины стоящих на учете безработных не имеют профессионального образования. Для них необходимо разрабатывать долгосрочные образовательные программы, считает министр. Кроме того, Котяков отметил тенденцию к увеличению числа сотрудников, занятых удаленно. По словам главы Минтруда, работодатели видят в таком формате работы перспективу. Он уверен, что работа онлайн будет изменять рынок труда и в будущем.

Допандемийного уровня достиг и рост российской экономики в первой половине 2021 года. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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