Власти Сахалина выдвинули план развития водородной промышленности

Южно-Сахалинск, 2 сентября. Правительство Сахалина рассчитывает развернуть крупнотоннажное производство водорода. Проект создаст рабочие места и поможет развитию экономики.

Производство водородного топлива может достичь больших масштабов, рассказали представители пресс-службы регионального правительства.

«В Сахалинской области в год планируют производить 30 тысяч тонн экологически чистого водородного топлива. Глава островного региона представил проект по созданию водородного кластера на Сахалине», — приводит сообщение РИА Новости.

Губернатор Валерий Лимаренко раскрыл подробности в ходе Восточного экономического форума. Он отметил высокий уровень технической готовности, наличие подходящей ресурсной базы и удобство будущей транспортировки.

Регион принимал до этого форум «Армия-2021», где военные специалисты демонстрировали современное российское вооружение радиоэлектронной борьбы.