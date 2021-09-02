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Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Омске возросло до восьми

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:57
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Омске возросло до восьми
pexels.com

Омск, 2 сентября. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легковушки и микроавтобуса. ДТП произошло на улице Масленникова в Омске.

По предварительной информации, женщина за рулем Mitsubishi Outlander выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора и врезалась в маршрутный автобус. От удара последний опрокинулся на бок.

В результате аварии были госпитализированы трое пассажиров маршрутки — 16-летняя девушка и юноши 2004 и 2001 годов рождения. Врачи оказали медицинскую помощь на месте ДТП еще пятерым пострадавшим и в последствии отпустили на амбулаторное лечение.

Водителю иномарки выписан штраф за проезд на красный сигнал светофора. Шофер микроавтобуса также получил административное взыскание за поворот налево или разворот в неположенном месте. Полицейские и сотрудники областной прокуратуры начали проверку по факту аварии.

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