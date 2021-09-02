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Более 2 тысяч россиян добились внесудебного банкротства за год
Экономика
Более 2 тысяч россиян добились внесудебного банкротства за год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Журналисты узнали, какое количество граждан Российской Федерации, являющихся должниками, обращались за списанием долгов в упрощенном порядке за последний год.

По информации на 30 августа текущего года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) фиксировалось 12,3 тысячи записей об обращениях россиян. Речь идет о просьбе списать долги в упрощенном порядке с помощью новой нормы о внесудебном банкротстве, вступившей в силу с 1 сентября 2020 года.

В ЕФРСБ отмечают, что за год МФЦ отклонили 7,6 тысячи обращений российских должников. Процесс запустили для 4,7 тысячи обратившихся граждан, пишет РБК. К 1 сентября банкротами в упрощенном порядке признали 2,4 тысячи человек.

Сбербанк ранее списал долги по ипотеке для 115 тысяч многодетных россиян. Решение было принято в рамках госпрограммы поддержки семей страны.

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долги банкротство ЕФРСБ
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