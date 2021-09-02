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Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с Байденом

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:27
Политика
Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с Байденом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошла встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Переговоры оказались продуктивными, однако атмосфера встречи «не всегда была солнечной», уточнил Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что Джо Байден не высказывал недовольства и не предъявлял никаких претензий лично к Зеленскому и его команде.

Президент США также поддержал вступление Украины в НАТО, добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях. Глава Белого дома опубликовал только одну фотографию с украинским лидером и не стал отмечать профиль коллеги.

 

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