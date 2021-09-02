Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 10:06
10:05
Политика
Песков рассказал о гарантиях безопасности российских дипломатов в Афганистане
10:04
Общество
Град обрушился на Петербург в первый день осени
10:00
Общество
Шугалей вернулся из Афганистана перед премьерой фильма «Шугалей-3: Возвращение»
09:58
Происшествия
Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми
09:56
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым
09:56
Шоу-бизнес
Бывший парень Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
09:51
Происшествия
Суд прекратил дела против двух бизнесменов о взятке экс-главе минздрава Алтая
09:50
Общество
Вакцинация от гриппа началась в России
09:48
Экономика
Чартерные поезда для трудовых мигрантов запустят в России
09:47
Общество
Производство «Спутника V» обсуждают в США
Все новости

Госдеп призвал союзников США отказаться от сделок с Россией в военной сфере

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:09
Политика
Госдеп призвал союзников США отказаться от сделок с Россией в военной сфере
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 2 сентября. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией вызвало недовольство со стороны США.

США призывают своих союзников избегать заключения соглашений с Россией по оборонному сектору, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Такая реакция была вызвана договором о поставках вооружений, который заключили РФ и Саудовская Аравия в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

В Госдепе напомнили о существовании специального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», (CAATSA). Такой подход позволяет Вашингтону вводить санкции против стран, закупивших российское оружие.

Минобороны России во время выставки «Армия-2021» заключило 45 государственных контрактов в общей сложности на сумму в 500 миллиардов рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдеп призвал союзников США отказаться от сделок с Россией в военной сфере
россия саудовская аравия госдеп соглашение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru