Госдеп призвал союзников США отказаться от сделок с Россией в военной сфере

Вашингтон, 2 сентября. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией вызвало недовольство со стороны США.

США призывают своих союзников избегать заключения соглашений с Россией по оборонному сектору, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Такая реакция была вызвана договором о поставках вооружений, который заключили РФ и Саудовская Аравия в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

В Госдепе напомнили о существовании специального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», (CAATSA). Такой подход позволяет Вашингтону вводить санкции против стран, закупивших российское оружие.

Минобороны России во время выставки «Армия-2021» заключило 45 государственных контрактов в общей сложности на сумму в 500 миллиардов рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.