СМИ: Британия готова перебросить ядерные подлодки из Шотландии в США

Лондон, 2 сентября. Великобритания может устроить переброску подлодок в другое место, если Шотландия обретет независимость. Потенциальными вариантами названы базы США, пишет портал Financial Times.

Речь идет о подлодках, способных нести баллистические ракеты типа Trident. Сейчас они базируются в Шотландии, но в Лондоне рассматривают несколько сценариев на случай отделения территории. К примеру, переброску субмарин в один из портов Великобритании. Однако по подсчетам проходившего среди шотландцев референдума в RUSI, этот маневр обойдется правительству в 3-4 млрд фунтов стерлингов.

Второй вариант предполагает перемещение подлодок в порт ВМС США Кингс-Бей или область рядом с полуостровом Иль-Лонг, которая находится на контроле у Франции. Тогда британской стороне не придется тратить огромные суммы, но при этом ядерный щит Великобритании будет далеко от ее границ. Суть еще одного сценария состоит в том, что Лондон наладит диалог с Шотландией, когда та обретет независимость а базы Фаслейн и Кулпорт получат статус заморских территорий Великобритании.

Накануне подводная лодка «Магадан» завершила испытания в Балтийском море. Российская субмарина выполняла тестовые глубоководные погружения.