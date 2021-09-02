Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 10:06
10:05
Политика
Песков рассказал о гарантиях безопасности российских дипломатов в Афганистане
10:04
Общество
Град обрушился на Петербург в первый день осени
10:00
Общество
Шугалей вернулся из Афганистана перед премьерой фильма «Шугалей-3: Возвращение»
09:58
Происшествия
Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми
09:56
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым
09:56
Шоу-бизнес
Бывший парень Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
09:51
Происшествия
Суд прекратил дела против двух бизнесменов о взятке экс-главе минздрава Алтая
09:50
Общество
Вакцинация от гриппа началась в России
09:48
Экономика
Чартерные поезда для трудовых мигрантов запустят в России
09:47
Общество
Производство «Спутника V» обсуждают в США
Все новости

Ученые определили наиболее привлекательный тип речи у мужчин и женщин
Общество
Ученые определили наиболее привлекательный тип речи у мужчин и женщин
pixabay.com

Сакраменто, 2 сентября. Американские ученые выявили тип речи, больше всего привлекающий противоположный пол.

Ученые из Калифорнии организовали запись голосов 42 человек. Принимавшие участие в исследовании выполняли множество речевых заданий. Записи прослушали представители обоих полов и выявили вокальную привлекательность испытуемых, передает New Medical Life Science.

По результатам исследования, мужчины считают привлекательным утонченный тон, разбавленный четкой речью. По их мнению, это признак женственности обладательницы. Женщины же больше симпатизируют «бормотанию». На подсознательном уровне подобный тип речи указывает на мужественность говорящего.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты являются проявлением полового диморфизма. Они считают, что тяга женщин к мужественным голосам объясняется половым отбором, поэтому тип речи, тембр и сам голос играют значительную роль при выборе партнера.

По мнению астрологов, на привлекательность влияют и знак зодиака. Они выделили Тельцов, Близнецов, Стрельцов и Рыб как самых обаятельных среди мужчин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые определили наиболее привлекательный тип речи у мужчин и женщин
голос исследование привлекательность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru