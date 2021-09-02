Ученые определили наиболее привлекательный тип речи у мужчин и женщин

Сакраменто, 2 сентября. Американские ученые выявили тип речи, больше всего привлекающий противоположный пол.

Ученые из Калифорнии организовали запись голосов 42 человек. Принимавшие участие в исследовании выполняли множество речевых заданий. Записи прослушали представители обоих полов и выявили вокальную привлекательность испытуемых, передает New Medical Life Science.

По результатам исследования, мужчины считают привлекательным утонченный тон, разбавленный четкой речью. По их мнению, это признак женственности обладательницы. Женщины же больше симпатизируют «бормотанию». На подсознательном уровне подобный тип речи указывает на мужественность говорящего.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты являются проявлением полового диморфизма. Они считают, что тяга женщин к мужественным голосам объясняется половым отбором, поэтому тип речи, тембр и сам голос играют значительную роль при выборе партнера.

По мнению астрологов, на привлекательность влияют и знак зодиака. Они выделили Тельцов, Близнецов, Стрельцов и Рыб как самых обаятельных среди мужчин.