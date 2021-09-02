«Локомотив» арендовал у «Челси» 19-летнего полузащитника Анджорина

Москва, 2 сентября. Московский «Локомотив» взял в аренду у лондонского «Челси» 19-летнего атакующего полузащитника Фаустино Анджорина. Такую информацию приводит пресс-служба железнодорожников.

Красно-зеленые согласовали аренду футболиста сроком на один год. Ранее появлялась информация, что в контракте между российской и английской командами будет прописана опция выкупа игрока за 17 млн фунтов стерлингов (около 20 млн евро). Руководитель «Локо» по спорту и развитию Ральф Рангник планирует активировать такую возможность следующим летом. Кроме того, в соглашение также внесут опцию обратного выкупа для «Челси» за 34 млн фунтов стирлингов (около 40 млн евро).

Фаустино Анджорин воспитывался в академии аристократов с семи лет. Полузащитник является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе лондонского клуба.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого футболиста оценивается в 2,3 млн евро млн. Соглашение Анджорина с «Челси» действует до лета 2025 года.

«Локомотив» также сообщил о переходе в свой стан хавбека «Утрехта» Гирано Керка. Полузащитник подписал с железнодорожниками четырехлетнее соглашение.