Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 10:06
10:05
Политика
Песков рассказал о гарантиях безопасности российских дипломатов в Афганистане
10:04
Общество
Град обрушился на Петербург в первый день осени
10:00
Общество
Шугалей вернулся из Афганистана перед премьерой фильма «Шугалей-3: Возвращение»
09:58
Происшествия
Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми
09:56
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Анны Самохиной рассказала о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым
09:56
Шоу-бизнес
Бывший парень Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
09:51
Происшествия
Суд прекратил дела против двух бизнесменов о взятке экс-главе минздрава Алтая
09:50
Общество
Вакцинация от гриппа началась в России
09:48
Экономика
Чартерные поезда для трудовых мигрантов запустят в России
09:47
Общество
Производство «Спутника V» обсуждают в США
Все новости

«Локомотив» арендовал у «Челси» 19-летнего полузащитника Анджорина
Спорт
«Локомотив» арендовал у «Челси» 19-летнего полузащитника Анджорина
PA Images/ТАСС  /  Adam Davy

Москва, 2 сентября. Московский «Локомотив» взял в аренду у лондонского «Челси» 19-летнего атакующего полузащитника Фаустино Анджорина. Такую информацию приводит пресс-служба железнодорожников.

Красно-зеленые согласовали аренду футболиста сроком на один год. Ранее появлялась информация, что в контракте между российской и английской командами будет прописана опция выкупа игрока за 17 млн фунтов стерлингов (около 20 млн евро). Руководитель «Локо» по спорту и развитию Ральф Рангник планирует активировать такую возможность следующим летом. Кроме того, в соглашение также внесут опцию обратного выкупа для «Челси» за 34 млн фунтов стирлингов (около 40 млн евро).

Фаустино Анджорин воспитывался в академии аристократов с семи лет. Полузащитник является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе лондонского клуба.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого футболиста оценивается в 2,3 млн евро млн. Соглашение Анджорина с «Челси» действует до лета 2025 года.

«Локомотив» также сообщил о переходе в свой стан хавбека «Утрехта» Гирано Керка. Полузащитник подписал с железнодорожниками четырехлетнее соглашение.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Локомотив» арендовал у «Челси» 19-летнего полузащитника Анджорина
футбол москва локомотив челси анджорин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru