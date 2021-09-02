Директор института «Станкина» Зусев признал обвинения в денежных хищениях

Москва, 2 сентября. Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев находится под домашним арестом по делу о хищении.

На данный момент ведется расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег, передает источник ТАСС. По сведениям правоохранительных органов, Зусев дал признательные показания. Он рассказал в подробностях о совершенном правонарушении.

Официальный представитель подозреваемого и института, в котором он работал, пока комментарии не дает. Компетентные органы продолжают изучать дело.

Недавно прокуратура пресекла 31 тысячу нарушений в реализации нацпроектов. Надзорное ведомство держит на контроле работу и возбудило 382 уголовных дела.