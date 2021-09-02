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Фальков оценил возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 08:56
Общество
Фальков оценил возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение
pixabay.com

Владивосток, 2 сентября. Полный перевод высших учебных заведений на дистанционное обучение без ухудшения качества работы невозможен. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и оценил результаты функционирования российской системы образования в условиях пандемии COVID-19. Министр отметил, что вузы отлично справились с брошенным им вызовом.

«Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования», — сказал Фальков на сессии ВЭФ.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее пообещал реагировать на жалобы студентов в связи с ущемлением прав из-за наличия или отсутствия прививки от COVID-19. Министр уверен, что получать образование могут все вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса.

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