Орландо Блум вернется к роли Уилла Тернера в новых «Пиратах Карибского моря»

Вашингтон, 2 сентября. Студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». Создатели известной франшизы решили вернуть Уилла Тернера, которого сыграл актер Орландо Блум.

Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа вряд ли когда-либо вновь появится в «Пиратах Карибского моря». Студия может вернуть полюбившегося многим персонажа Уилла Тернера. Но переговоры об участии Орландо Блума в новом фильме еще ведутся, утверждают инсайдеры.

Герой Орландо Блума сыграл одну из важных ролей в оригинальной трилогии американского кинорежиссера Гора Вербински. В 2017 году он вернулся на киноэкраны в пятом фильме под названием «Мертвецы не рассказывают сказки».

Израильская актриса Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в фильме про супергероя Флэша. Согласно сообщениям инсайдеров, звезда «Лиги справедливости» уже находится на съемочной площадке. Премьера киноленты намечена на осень 2022 года.