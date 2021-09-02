«Вектор» анонсировал скорый выход «ЭпиВакКороны-Н» в гражданский оборот

Москва, 2 сентября. Центр «Вектор» Роспотребнадзора пообещал скорое появление препарата «ЭпиВакКорона-Н» в гражданском обороте. Регистрационное удостоверение выдано 26 августа.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» еще не появилась в гражданском обороте, но центр «Вектор» уже получил от Минздрава России регистрационное удостоверение. Как только Росздравнадзор предоставит разрешение, препарат выпустят, отмечает ТАСС.

«Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она ["ЭпиВакКорона-Н" — Прим. ФАН] должна выйти в оборот», — заявила замруководителя «Вектора» Татьяна Непомнящих.

Сейчас «ЭпиВакКорона-Н» прошла клинические испытания. Препарат показал эффективность и безопасность. По данным центра «Вектор», вакцина может защищать от всех циркулирующих мутаций коронавируса.