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«Вектор» анонсировал скорый выход «ЭпиВакКороны-Н» в гражданский оборот

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 08:46
Общество
«Вектор» анонсировал скорый выход «ЭпиВакКороны-Н» в гражданский оборот
Агентство городских новостей Москва

Москва, 2 сентября. Центр «Вектор» Роспотребнадзора пообещал скорое появление препарата «ЭпиВакКорона-Н» в гражданском обороте. Регистрационное удостоверение выдано 26 августа.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» еще не появилась в гражданском обороте, но центр «Вектор» уже получил от Минздрава России регистрационное удостоверение. Как только Росздравнадзор предоставит разрешение, препарат выпустят, отмечает ТАСС.

«Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она ["ЭпиВакКорона-Н" — Прим. ФАН] должна выйти в оборот», — заявила замруководителя «Вектора» Татьяна Непомнящих.

Сейчас «ЭпиВакКорона-Н» прошла клинические испытания. Препарат показал эффективность и безопасность. По данным центра «Вектор», вакцина может защищать от всех циркулирующих мутаций коронавируса.

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вакцина вектор эпиваккорона-н
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