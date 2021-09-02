Представитель АдГ назвал абсурдными требования к «Северному потоку — 2»

Берлин, 2 сентября. Представитель «Альтернативы для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре возмущен отказом освобождать «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС.

Политик считает, что федеральное правительство Германии и Федеральное сетевое агентство, не освобождая «СП-2» от газовой директивы, «наносят ущерб экономическому центру проекта». Котре отметил, что эти «абсурдные требования» к газопроводу увеличивают затраты. А это в свою очередь может привести к росту цен на энергоносители в Германии.

«Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния», — добавил политик в интервью «Известиям».

Оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в конце августа проиграл дело в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Немецкий суд не освободил компанию от норм обновленной газовой директивы Европейского союза.