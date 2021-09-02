Мощный торнадо сменил ураган «Иду» в американском штате Нью-Джерси

Трентон, 2 сентября. Американцы продолжают выживать в условиях стихийных бедствий. Жители сразу нескольких штатов остались без электричества.

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на юго-восток США. Он повредил жилые дома и инфраструктуру в Луизиане, Алабаме и Миссисипи. Сейчас стихия добралась до Нью-Джерси и Нью-Йорка. Местные власти объявили о чрезвычайном положении и попросили граждан оставаться в своих домах, так как в регионе начал бушевать торнадо.

Сильные ливни стали причиной затопления станции метрополитена и аэропорта в Нью-Йорке. Улицы города превратились в реки, вода поднялась до уровня первого этажа и фонтанами бьет из люков.

Ураган «Ида» ранее изменил направление течения крупнейшей реки мира Миссисипи. Жители США последний раз наблюдали такое необычное явление 16 лет назад, во время действия урагана «Катрина», который унес жизни 1,8 тысячи человек.