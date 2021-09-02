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Американец похвастался мужским русским завтраком на даче

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 08:29
Общество
Американец похвастался мужским русским завтраком на даче
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 2 сентября. Американский гражданин, автор блога о жизни в России, пошел на очередную авантюру и попробовал русский завтрак на природе. Он пришел в восторг от кулинарного сюрприза приятеля.

На природу американца позвал его друг, коренной житель России. Он решил удивить товарища новым блюдом и заверил его, что настоящий вкус можно прочувствовать только на даче. Однако по приезде иностранца ждал сюрприз.

Блогеру пришлось самостоятельно выкопать картошку, отобрать ее и почистить. При этом в блюдо добавлялись только мелкие картофелины, что поразило американца. Но перечить он не стал.

«Знаешь, захотелось мне просто на природе пожарить картошечки целиком, да на сале это все, рядом просто поджарить сосисок, сорвать пару помидоров и огурцов с грядки, налить горячего крепкого чая и насладиться утром», — вспоминает автор канала «Американец о России» в «Яндекс.Дзене» слова друга.

После ритуалов приготовления мужчины сели пробовать свой кулинарный шедевр. По словам американца, картошка получилась безупречной. Такой «русский», «мужской» завтрак пришелся гостю по вкусу.

Американец регулярно делится с подписчиками своими впечатлениями о России и русской кухне. Недавно он пришел в восторг от традиционных для россиян, но необычных для иностранцев блюд. Его сердце покорили малосольные огурцы.

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еда американец русская кухня
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