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«Зенит» досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 08:27
Спорт
«Зенит» досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 2 сентября. Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо были вынуждены досрочно покинуть расположение сборной Бразилии из-за контрактных обязательств с петербургским клубом.

Пресс-служба бразильской федерации футбола (CBF) сообщила, что представители сине-бело-голубых регулярно отправляли сообщения своим игрокам с просьбой вернуться в Россию до наступления среды, опираясь на пункт в контракте. CBF пытался удержать футболистов в сборной, но безуспешно.

«Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите», — уточнили в организации.

«Зениту» скоро предстоит сыграть первый матч группового этапа Лиги чемпионов против действующего победителя турнира «Челси». Вместе с тем петербуржцев ждут непростые игры с «Ахматом» и «Рубином» в рамках Российской Премьер-лиги.

Ранее еще один игрок клуба с берегов Невы был призван в сборную России. Им стал 27-летний полузащитник Алексей Сутормин.

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Зенит малком Клаудиньо сборная бразилии.
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